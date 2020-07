Wegen neuer Corona-Ausbrüche sind Melbournes Bewohner seit vergangener Woche wieder strengen Ausgangsbeschränkungen unterworfen, doch scheint es vielen schwer zu fallen, sich daran zu halten.

Innerhalb von sechs Tagen ergingen nach Angaben der australischen Polizei über 500 Bußbescheide an Einwohner, die gegen die Regeln verstoßen haben – teilweise aus skurrilen Gründen. Insgesamt mussten sie umgerechnet mehr als eine halbe Million Euro Strafe zahlen.

Unter anderem erwischten die Ordnungshüter zwei Männer, die in ihrem geparkten Wagen Pokémon Go spielten. Eine andere ertappte Gruppe behauptete, sie wolle lediglich bei einem Freund ihre Handys aufladen. Ein Gast der Fast-Food-Kette KFC weigerte sich, sein Essen mit nach Hause zu nehmen und blieb auch nach mehreren Aufforderungen der Polizei mitsamt seiner Mahlzeit am Tisch des Schnellrestaurants sitzen.

Illegale Party

Kurz zuvor war KFC bereits den Gästen einer illegalen Party zum Verhängnis geworden: Die Polizei kam ihnen auf die Spur, weil sie eine außergewöhnlich große Bestellung bei der Fast-Food-Kette aufgegeben hatten.

Seit Beginn des Lockdowns wurden allein in der Fünf-Millionen-Metropole Melbourne 1500 Infektionsfälle registriert. Hotspots sind Hochhäuser, Pflegeheime sowie eine Schule. Obwohl die Grenzen des betroffenen Bundesstaats Victoria geschlossen wurden, meldete inzwischen auch Sydney im benachbarten Bundesstaat New South Wales 34 Neuinfektionen. Vermutlich habe ein Mann aus Melbourne die Gäste eines Pubs angesteckt, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

In Australien wurden bisher 10.000 Corona-Fälle verzeichnet, 111 Menschen starben an den Folgen ihrer Infektion. Ein Großteil der Bundesstaaten und Regionen kehrte in den vergangenen Wochen schrittweise zur Normalität zurück, da sie keine oder nur noch wenige Neuinfektionen verzeichneten.