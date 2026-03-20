Panorama «Klug und stark»: Haakon schwärmt von Mette-Marit

Norwegisches Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit
Halten zusammen: Kronprinzessin Mette-Marit (r) und Kronprinz Haakon (l). (Archivbild)

Mette-Marits Epstein-Kontakt, der Prozess gegen ihren Sohn: Die Skandale in der Königsfamilie treffen auch Kronprinz Haakon. Doch der hält unbeirrt zu seiner Frau - und zeigt jetzt offen seine Liebe.

Oslo (dpa) - Den Skandalen um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum Trotz weicht Kronprinz Haakon (52) seiner Frau nicht von der Seite. «Wenn man heiratet, dann tut man das schließlich in guten wie in schlechten Tagen», sagte der norwegische Thronfolger in einem gemeinsamen Fernsehinterview mit Mette-Marit am Freitag. «Gerade, wenn es schwierig wird, wenn es richtig Gegenwind gibt, ist es wichtig, ein Fundament zu haben, auf dem wir gemeinsam stehen können.» Dieses Fundament habe das Paar in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut, sagte er dem Sender NRK.

«Mette ist fürsorglich, klug und wirklich stark», schwärmte Haakon von seiner Frau. «Deshalb möchte ich sie immer in meinem Team haben, wenn etwas Schwieriges passiert.» Die Kronprinzessin steht wegen ihrer Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik. Die beiden hatten über Jahre engen Kontakt. Damit nicht genug der Skandale: Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung stand in den vergangenen Wochen unter anderem wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht. Ein Urteil ist noch nicht gefallen.

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