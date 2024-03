Dramatischer Großbrand in einem Altbau in Solingen: Drei Menschen werden in den Flammen getötet, mehrere werden schwer verletzt. Ein kleines Kind wird noch vermisst.

Solingen (dpa) - Bei einem dramatischen Großbrand in einem Solinger Altbau sind am Morgen drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Neun Menschen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein Mensch wurde am Morgen noch vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer sei vermutlich im ersten Obergeschoss des etwa 100 Jahre alten Hauses mit Holzdecken und hölzernem Treppenhaus ausgebrochen und habe sich rasend schnell ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Morgen hatten die rund 120 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, es liefen aber noch Nachlöscharbeiten. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die vorrückenden Feuerwehrleute hätten die Toten im Dachgeschoss des vierstöckigen Hauses mit ausgebautem Dach entdeckt, sagte der Sprecher. Das Haus sei bei dem Feuer massiv zerstört worden, das Treppenhaus teils eingestürzt. Ein Mensch sei auf der Flucht vor dem Flammen aus einem Fenster gesprungen.

Es werde vermutet, dass die Toten Mitglieder einer Familie seien. Dafür gab es zunächst keine Bestätigung.