Im Dezember wurde im Hamburger Tierpark Hagenbeck ein Eisbärenbaby geboren. Nun darf es endlich auch in die Außenanlage. Dafür wurden einige Vorkehrungen getroffen. Auch mögliche Besuchszeiten stehen schon fest.

Hamburg (dpa) - Auf diesen Moment haben Besucher und Mitarbeiter lange gewartet: Das im Dezember geborene Eisbärenbaby durfte am Dienstag zum ersten Mal die Außenanlage im Tierpark Hagenbeck in Hamburg erkunden. Als Erste betrat Eisbärenmutter Victoria das Freiluftgehege, dicht gefolgt von ihrem Nachwuchs, der mittlerweile schon 40 Kilogramm auf die Waage bringt, teilte der Tierpark mit. Neugierig kletterte die kleine Eisbärin über die Felsen und wagte sogar ihren ersten Sprung in den Wassergraben.

Damit sie gefahrlos spielen, tauchen und toben kann, wurde die Anlage jungtiersicher gemacht. So wurden Kletternetze angebracht, damit das Eisbärenkind auch an tieferen Wasserstellen herausklettern kann. «Für die weitere Entwicklung des Jungtieres ist es optimal, dass es jetzt noch mehr Abwechslung im Alltag hat und durch die neuen Erfahrungen auf der Außenanlage viel dazu lernt», sagte Tierarzt Michael Flügger.

Geplant ist, dass der Eisbärennachwuchs täglich ab 9.00 Uhr auf der Außenanlage für alle Besucher zu sehen ist. Zwei Kameras am Gehege geben zusätzlich Einblicke in versteckte Winkel der Anlage. Die Bilder werden auf dem Monitor hinter der zweiten Eisbären-Scheibe gezeigt.

Das noch namenlose Eisbärenjunge wurde am 19. Dezember geboren. Vater ist der Eisbär Kap, der den Tierpark schon wieder verlassen hat. Mutter Victoria ist 21 Jahre alt und selbst 2002 im Tierpark auf die Welt gekommen. Sie war bis zur Geburt ihrer Tochter der letzte in Hamburg geborene Eisbär.