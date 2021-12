Winzer von Saale und Unstrut haben ein ungewöhnliches Experiment gestartet: Rund 2700 Liter Grauburgunder des Jahrgangs 2021 sollen während der Reife in einem Eichenholzfass mit klassischer Musik beschallt werden. Das Besondere: Direkt in dem Weinfass, nicht von außen, wurde am Mittwoch ein spezieller Lautsprecher installiert, wie ein Sprecher der Winzervereinigung Freyburg mitteilte. Für die Musik im Fass sorgt nach Angaben der Winzervereinigung der Echo-Klassik-Preisträger Thomas Fritzsch. Der Gambist werde Werke von Georg Philipp Telemann spielen. Er sei von Fotos eines japanischen Fotografen, der Eiskristalle fotografiert habe, die sich unter Ton-Schwingungen verändert hätten, inspiriert worden, sagte Fritzsch. Gambe ist eine Sammelbezeichnung für eine Familie historischer Streichinstrumente.

Um einen Vergleich zu haben, ob sich der Wein mit Musik verändert, wollen die Winzer ein zweites Fass mit Wein befüllen – und es nicht beschallen. Im April 2022 sollen die Weine verkostet werden.