Schnipp-Schnapp in der «Sesamstraße»: Im vergangenen Jahr feierte der TV-Klassiker sein 50. Jubiläum. In Staffel 51 wird ein prominenter Friseur den Figuren Elmo und Grobi zur Seite stehen.

Hamburg (dpa) - Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (40) wird für einen Gastauftritt in der Kult-Sendung «Sesamstraße» zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehren. Der gelernte Friseur wird in der ab Oktober ausgestrahlten neuen Staffel dem kleinen roten Monster Elmo die Angst vor dem Haareschneiden nehmen und dabei von Grobi selbst eine neue Frisur verpasst bekommen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mitteilte.

«Die 'Sesamstraße' ist eines der letzten Hochämter des deutschen Fernsehens. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen», wurde Heufer-Umlauf in der NDR-Mitteilung zitiert.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen der Kindersendung laufen demnach noch bis zum 22. März in der Hansestadt. Mit dabei sind auch Ernie und Bert sowie die erst vor einem Jahr in die «Sesamstraße» eingezogene Elin. Die Puppe wird in der neuen Staffel erstmals ihren neuen Rollstuhl nutzen können, unter anderem um Rollstuhlbasketball zu spielen.

Im vergangenen Jahr hatte der aus den USA stammende TV-Klassiker «Sesamstraße» in Deutschland seinen 50. Geburtstag mit zahlreichen Aktionen gefeiert.