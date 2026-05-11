Panorama Kita-Kind findet «Schatz» auf Spielplatz

Silbermünzen, Bargeld und Goldschmuck auf Spielplatz entdeckt
Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Berliner Spielplatz Silbermünzen und andere Kostbarkeiten gefunden. (Handout)

Beim Buddeln auf einem Berliner Spielplatz stößt ein Kita-Kind auf Silbermünzen und mehr. Woher stammen die wertvollen Gegenstände?

Berlin (dpa/bb) - Schatz beim Buddeln entdeckt: Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Spielplatz in Berlin Silbermünzen und andere Wertgegenstände gefunden. «Statt Sandspielzeug wurden hinter einem Spielplatz in Wilmersdorf plötzlich Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und 6.000 Euro Bargeld entdeckt», teilte die Berliner Polizei in einem Social-Media-Beitrag mit. Die Gegenstände seien in der Erde - teilweise unter Büschen - vergraben gewesen.

Eine Erzieherin sammelte gemeinsam mit einem Vater die Gegenstände ein und informierte die Polizei. Sogar einen kleinen Goldbarren entdeckten die Finder. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um Diebesgut handelt. Bislang sei eine entsprechende Abfrage negativ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

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