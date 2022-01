Ein Kinderwagen ist samt einem Zweijährigen unbemerkt losgerollt und nahe Garmisch-Partenkirchen in die eiskalte Loisach gefallen.

Der zwei Jahre alte Junge und seine 17-jährige Schwester, die bei der Rettung geholfen hatte, kamen stark unterkühlt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden waren am Donnerstagnachmittag mit ihrer 59 Jahre alten Großmutter am Loisachdamm in der Gemeinde Farchant spazieren, als der Kinderwagen den Polizeiangaben zufolge in einem unbeobachteten Moment die Böschung hinab in den Fluss rollte und sofort von der Strömung mitgerissen wurde.

Die 59-Jährige sprang umgehend in das eiskalte Wasser, um ihren Enkel zu retten. Es gelang ihr gemeinsam mit der Schwester des Jungen allerdings erst 150 Meter flussabwärts, den Kinderwagen aus dem Wasser zu ziehen. Bei dem Kleinkind bestand zunächst Lebensgefahr. Der Polizei zufolge ist sein Zustand mittlerweile jedoch stabil.