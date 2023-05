Mehrere Kinder haben sich in Bremen einem flüchtigen Dieb in den Weg gestellt und eine gestohlene Tasche zurück erbeutet. Wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte, stahl der 19-Jährige am Montag einer 79 Jahre alten Frau die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb. Die Gruppe von Kindern im Alter von 13 bis 14 Jahren beobachtete den Vorfall. Die Kinder fuhren dem Verdächtigen dann hinterher und versperrten ihm den Weg. Der Verdächtige übergab den Kindern schließlich die gestohlene Tasche. Der Mann entkam zunächst mit einer Straßenbahn, die Polizei fasste ihn aber kurze Zeit später.