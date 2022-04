Fast zweieinhalb Jahrzehnte hielt er seine Tochter gefangen und zeugte sieben Kinder mit ihr. Nun versucht der österreichische Inzesttäter Josef Fritzl in den regulären Vollzug verlegt zu werden. Das könnte ihm nächstes Jahr die Freiheit bescheren.

Seine Taten sind nahezu unvorstellbar. 24 Jahre lang sperrte Fritzl seine Tochter Elisabeth in den Keller seines Hauses im österreichischen Amstetten. Dort missbrauchte er sie regelmäßig und zeugte sieben Kinder mit. Drei Kinder wuchsen bei Fritzl und dessen Frau auf; Elisabeth hatte die Babys angeblich immer wieder vor der Haustür abgelegt. Drei weitere Kinder wurden im April 2008 mit der Mutter aus ihrem Kellergefängnis befreit, nachdem die älteste Tochter in eine Klinik gebracht werden musste. Ein Junge starb kurz nach der Geburt.

Seit seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft im März 2009 sitzt Fritzl in der Justizvollzugsanstalt Krems „für geistig abnorme Rechtsbrecher“ ein. Das Landgericht der niederösterreichischen Stadt hat ihm nun aber in erster Instanz Hafterleichterung gewährt. Die Entscheidung stützt sich auf ein neues Gutachten, das Ende März bei Gericht einging. Der 87-Jährige könnte demnach unter Auflagen in den Normalvollzug überführt werden. Ein Einspruch der Staatsanwaltschaft hat aber aufschiebende Wirkung; die Sache wurde an das Oberlandesgericht Wien weiterverwiesen.

Antrag auf Bewährung schon 2023?

Schon im September 2021 war von dem Kremser Gericht Fritzls Entlassung in den Normalvollzug angeordnet worden, weil von ihm keine Gefahr mehr ausgehe. Damals scheiterte die Verlegung ebenfalls am Einspruch der Staatsanwaltschaft; dieser erschien das vorgelegte Gutachten nicht umfangreich genug. Daraufhin wurde das jetzige Gutachten erstellt.

Ein positiver Ausgang des Verfahren wäre für Fritzl mehr als nur ein symbolischer Erfolg. Zwar müsste er seine lebenslange Haftstrafe weiter verbüßen. Allerdings hätte er im regulären Vollzug die Chance, nach mindestens 15 Jahren Haft seine Entlassung auf Bewährung zu beantragen. Im Fall von Josef Fritzl wäre dies bereits im nächsten Jahr möglich.