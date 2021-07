Chinesische Internetfirma entlarvt minderjährige Gamer per Gesichtserkennung.

Der chinesische Internetunternehmen Tencent will Kinder, die heimlich nach Mitternacht noch Computer spielen wollen, nun per Gesichtserkennung entlarven und ins Bett schicken. Alle Spieler, die nachts eingeloggt sind, werden seit dieser Woche einer Gesichtskontrolle unterzogen, wie Tencent mitteilte. „Kinder, legt Eure Handys weg und geht schlafen“, schrieb das Unternehmen in Online-Netzwerken.

In China dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zwischen 22.00 und 8.00 Uhr keine Online-Spiele spielen. Damit sollen die Folgen exzessiven Computer-Spielens von der Verschlechterung der Sehkraft bis hin zu Spielsucht eingedämmt werden. Viele junge Spieler umgingen das Verbot aber, indem sie Accounts von Erwachsenen nutzten.

Viele neue Regeln

Um erfinderische Regelbrecher zu stoppen, macht Tencent außerdem einen Gesichtserkennungstest zur Pflicht, wenn Sicherheitseinstellungen bei Konten für Online-Spiele geändert werden. Schließlich sei es vorgekommen, dass Kinder „das Handy ihrer Eltern gestohlen“ hätten, um die Einstellungen für ihre Zwecke zu verändern.

Die neuen Regeln gelten zunächst für rund 60 Online-Spiele. Dazu zählt auch das Kampfspiel „Honor of Kings“, das täglich von mehr als 100 Millionen Menschen gespielt wird.

Das wachsende Interesse an Online-Spielen stellt die chinesischen Behörden vor große Herausforderungen. Seit 2018 wurde eine Reihe neuer Regeln eingeführt, darunter schärfere Restriktionen für die Darstellung von Gewalt sowie eine Obergrenze für die jährlichen Zulassungen neuer Games.