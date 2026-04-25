Ein vierjähriges Kind stirbt auf einem Firmengelände im Kreis Soest, nachdem es beim Spielen von einem Radlader erfasst wird. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

Geseke (dpa) - Ein vierjähriges Kind ist beim Spielen auf einem Firmengelände in Geseke im Kreis Soest von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittag mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers geraten.

Angehörige des Kindes, der Fahrer des Radladers und Augenzeugen wurden nach dem tragischen Unglück von einem Notfallseelsorger betreut. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.