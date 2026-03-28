Panorama Kind stirbt nach Messerangriff - Vater festgenommen

Großeinsatz der Polizei in Witten
Der Verdächtige hat laut Polizei eine Frau und zwei Kinder verletzt, eines davon ist daraufhin verstorben.

Schock in Witten: Eine Mutter und ihre beiden Kinder werden mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Für eines der Kinder kommt jede Hilfe zu spät.

Witten (dpa) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten (NRW) ist ein Dreizehnjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte. Dort sei der Dreizehnjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben, sagte der Sprecher. Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Nach Angaben des Sprechers wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige befinde sich demnach in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler sind weiterhin vor Ort. «Wir warten auf die Spurensicherung», sagte der Sprecher. Der Bereich vor dem Wohnhaus sei großflächig gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Großeinsatz der Polizei in Witten
Der Tatverdächtige wurde gefasst.
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