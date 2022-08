Tragischer Unfall in Haan: Ein Kind klettert vom Autorücksitz nach vorne und löst offenbar versehentlich die Handbremse des geparkten Fahrzeugs. Ein 50-Jähriger gerät am Heck unter das Auto und wird eingeklemmt.

Haan (dpa) - Ein 50-Jähriger ist in Haan bei Düsseldorf am Samstagabend unter tragischen Umständen unter ein rollendes Auto geraten und noch an der Unfallstelle gestorben.

Zu dem Unglück ist es nach Angaben der Polizei und Feuerwehr gekommen, nachdem ein Kind offenbar versehentlich die Handbremse des geparkten Fahrzeugs gelöst hatte. Der Dreijährige und sein sechs Jahre alte Bruder waren zuvor von ihrem Vater (45) auf der Rückbank des Autos angeschnallt worden.

Danach unterhielt sich der Vater neben dem Auto mit dem 50-Jährigen und einem weiteren Mann. Währenddessen schnallten sich beide Jungen wieder ab. Der Sechsjährige verließ das Auto, der Dreijährige ist den Ermittlungen zufolge nach vorne geklettert und löste dabei offenbar die Handbremse. Die drei Männer versuchten dann, das rollende Fahrzeug zu stoppen. Der 50-Jährige geriet am Heck aus noch ungeklärter Ursache unter das Auto und wurde eingeklemmt.

Die Feuerwehr hob dann den Angaben zufolge das Fahrzeug mit Hebekissen an und befreite das Unfallopfer. Trotz mehrerer Reanimationsversuche sei der 50-Jährige aber an seinen schweren Verletzungen gestorben.