US-Präsident Donald Trump hat es derzeit nicht leicht. Sturm aufs Kapitol, drohendes Amtsenthebungsverfahren und dann auch noch die Sperrung seiner Kanäle in sozialen Medien. Geht es nach einigen Internetnutzern, soll Trump auch andernorts weichen.

Auf Twitter werden Forderungen laut, den scheidenden US-Präsidenten auch aus dem Filmklassiker „Kevin allein in New York“ (im Original „Home Alone 2“, 1992) zu schneiden. Trump weist bei einem Gastauftritt in einer Szene als milliardenschwerer Hotelbesitzer dem kleinen Kevin den Weg in die Lobby. Wenn man Trump schon nicht als Präsident absetzen könne, so solle er wenigstens aus „Home Alone 2“ verschwinden, hieß es aus der Twitter-Gemeinschaft.

Der Nutzer @maxschramp teilte sodann eine geschnittene Version der Einstellung via Twitter. Der Hauptdarsteller der Filmreihe, Macaulay Culkin, zeigte sich erfreut: „Bravo.“ , kommentiert er die Trump-lose Szene.

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Aber auch einige Alternativen zu Trump haben die Twitternutzer parat: Culkin selbst solle in der Szene Trump ersetzen, mit seinem heutigen , 40-jährigen Ich. „Sold“ (dt. „gekauft“) kommentiert der Schauspieler.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Aber auch alternative Hotelszenen mit an Trumps Stelle eingefügten Figuren wie der Country-Sängerin Dolly Parton, dem US-Schauspieler Keanu Reeves oder dem Wesen Jabba the Hutt aus der „Star Wars“-Saga kursierten im Netz.