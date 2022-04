Mama in einem Film im Fernsehen sehen? Was das angeht, zeigt die sechsjährige Tochter von Keira Knightley ihrer Mutter die kalte Schulter.

Los Angeles (dpa) - Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat in ihrer Tochter noch keinen Fan gefunden. „Sie hat nicht das geringste Interesse daran, mich in irgendeiner Art im Fernsehen zu sehen“, sagte die 37-Jährige dem US-Magazin „People“ über ihre sechs Jahre alte Tochter Edie.

„Ich habe vor einigen Jahren an einer Version von „Der Nussknacker“ gearbeitet und sie hat mich dafür tatsächlich zu den Dreharbeiten begleitet, als sie drei war; da dachte ich mir, oh, vielleicht will sie das dieses Jahr ansehen?“, erklärte der Hollywoodstar („Fluch der Karibik“, „Stolz und Vorteil“). Auch in der Rolle als pinkhaarige Zuckerfee habe Edie ihre Mutter jedoch nicht sehen wollen.

Knightley stört sich nicht an Edies fehlendem Interesse an ihrer Arbeit: „Ich denke, dass das sehr gesund ist“, so die Britin. Neben der sechsjährigen Edie haben Knightley und ihr Ehemann James Righton außerdem die zwei Jahre alte Delilah.