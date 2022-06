Jedes Jahr schließen Tausende Paare mit dem Segen des King of Rock’n’Roll in der US-Casinometropole Las Vegas den Bund fürs Leben – wie lang der auch immer halten mag. Dieses spezielle Hochzeitsritual ist allerdings in Gefahr geraten. der Rechteinhaber am Bild von Elvis Presley drohte durchzugreifen, das sorgte für Aufruhr in der Wüstenstadt.

Die Authentic Brands Group (ABG) erwarb 2013 die Mehrheitsbeteiligung am Nachlass von Elvis Presley erworben. Seit Mai verschickte das Unternehmen vermehrt Unterlassungserklärungen an Firmen, die kitschige Hochzeiten im Elvis-Stil anbieten. Der Schritt löste wütende Reaktionen von Elvis-Imitatoren, Kapellenbesitzern und sogar des Bürgermeisters von Las Vegas aus. Der forderte von der Gruppe etwas mehr Gesprächsbereitschaft – und weniger rechtliche Drohungen.

Elvis Presley hat Las Vegas lange Zeit seine Heimat genannt und sein Name ist zum Synonym für Hochzeiten in Las Vegas geworden“, sagte der Präsident der Vereinigung der Hochzeitsindustrie, Jason Whaley. Die Sorge sei, dass viele der Kapellen und Imitatoren in ihrer Existenz bedroht seien. Hochzeiten spielen in Las Vegas seinen Angaben zufolge jedes Jahr rund 2,5 Milliarden Dollar ein.

Nun ruderte ABG zurück und entschuldigte sich für die Verwirrung. „Wir arbeiten mit den Kapellen zusammen, um sicherzustellen, dass die Verwendung des Namens, des Bildes und des Abbildes von Elvis im Einklang mit seinem Erbe steht.“