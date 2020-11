Von einer ganz besonderen vorweihnachtlichen Geschichte schreibt das „Ravensbeard Wildlife Center“ im Bundesstaat New York auf seiner Facebook-Seite: Der riesige Weihnachtsbaum für das New Yorker Rockefeller Center kam in diesem Jahr mit einer kleinen Überraschung. Mit einer Baby-Eule. Das dachte zumindest ein Mitarbeiter der Firma, die den Baum von Oneonta nach New York transportiert hat – 270 Kilometer weit. Er befreite das Käuzchen und packte es in eine Box für den Transport zur nächstgelegenen Wildtier-Auffangstation, zum „Ravensbeard Wildlife Center“. Bei der Übergabe stellte sich heraus: Die vermeintliche Baby-Eule ist ein ausgewachsener Sägekauz – laut „Ravensbeard“ die kleinste Eulen-Art in Nordamerika. Der kleine Kauz mit dem neuen Namen Rockefeller habe schon einige Tage nichts mehr gegessen und getrunken, sei aber ansonsten gesund und munter. Sobald auch der Tierarzt sein Okay gibt, werde Rockefeller auf dem großen Gelände des Wildlife-Centers freigelassen, schreibt „Ravensbeard“ auf Facebook.