Mit Liedern wie «Wannabe», «Spice Up Your Life» und «Say You’ll Be There» begeisterten die Spice Girls einst ein Millionenpublikum. Immer wieder gibt es Comeback-Gerüchte. Wie wahrscheinlich ist das?

London (dpa) - Take That tun es ab Mai, die Backstreet Boys im Sommer, und Oasis waren im vergangenen Jahr unterwegs. Auf eine Comeback-Tour der Spice Girls, der nächsten weltbekannten Popband der 1990er-Jahre, können die Fans aber lange warten. Das werde nicht passieren, sagte Melanie B (50), eine der fünf Sängerinnen, dem «Hello!»-Magazin. Und wenn doch, «wäre es für mich eine große Überraschung». In diesem Juni jährt sich das Erscheinen der ersten Single der Spice Girls, «Wannabe», zum 30. Mal.

Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert und Millionen verdient. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne «Posh Spice» Beckham.

«Wenn ich auf diese Tour zurückblicke und auf das Gefühl, das sie mir gegeben hat, war ich ganz in meinem Element», sagte Mel B. «Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt.. Ich bin 50. Man kann nicht ständig alle dazu drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen.» Damit habe sie an ihrem runden Geburtstag im vergangenen Jahr abgeschlossen.