Die beiden Tokio-Hotel-Zwillinge plaudern in einem Dopperinterview etwas aus dem Nähkästchen. Wie halten sie es etwa mit Ordnung und Pünktlichkeit?

Hamburg (dpa) - Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz (33) bezeichnen sich als „extrem ordentlich“. Das erzählen die bei Magdeburg aufgewachsenen Zwillinge im Doppelinterview des Magazins „Stern“.

„Bei mir hat jeder Gegenstand seinen Ort, an den er hingehört. Aber Tom ist genauso ordentlich“, sagte Bill, der wie sein Bruder inzwischen in Los Angeles seinen Lebensmittelpunkt hat. „Bill und ich sind da beide ganz schlimm“, sagte der mit Heidi Klum verheiratete Tom. „Wir sind in der Hinsicht gestört. Wir sind auch nie zu spät. Das wäre unvorstellbar.“ Bill: „Ich habe noch nie einen Termin oder einen Flug in meinem Leben verpasst oder verschlafen.“ Am Freitag erschien das neue Album von Tokio Hotel: „2001“.

Wie die Familie das Leben verändert hat

Tom Kaulitz kann seinen Ordnungsdrang allerdings nicht mehr so sehr ausleben - wegen der großen Familie im Haushalt Klum. „Mit vier Kindern kann man ein ordentliches Zuhause vergessen und meine Frau ist auch nicht immer aufgeräumt. Aber im Inneren bin ich immer noch so. Jetzt ist es die Seite meines Schreibtisches, die extrem ordentlich ist.“

Tom Kaulitz verriet auch, wie er sich damals in Heidi Klum verliebt habe. „Ich glaube, ich habe es an diesem total vertrauten Gefühl gemerkt und als Heidi und ich das erste Mal richtig zusammen lachten. Der Moment, als wir uns trafen, fühlte sich für mich an, als ob alle auf einmal weg und wir ganz allein im Raum wären.“ Bruder Bill ergänzte: „Also ich war Zeuge. Tom und Heidi dachten vielleicht, sie wären alleine im Raum, aber der ganze Raum hat es gemerkt.“