Als Kaufhauserpresser „Dagobert“ beherrschte Arno Funke vor 30 Jahren die Schlagzeilen. Sein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei brachte ihm durchaus Sympathien ein.

Während er an den Bomben bastelte, habe er sich wie in Watte gepackt gefühlt, sagte Funke Jahre später. Bei seiner Arbeit als Maler und Lackierer hatte er jahrelang Lösungsmittel eingeatmet, die sein Hirn schwer schädigten. Er konnte nur noch zwei Stunden konzentriert arbeiten, litt an Depressionen – und brauchte Geld.

1988 erpresst der Sohn einer Norwegerin und eines Berliners das Kaufhaus des Westens. Als die Geldübergabe fehlschlägt, lässt er nachts im Kaufhaus einen Sprengsatz hochgehen. Von den 500.000 D-Mark (etwa 250.000 Euro), die er dann erhält, kann er einige Jahre gut leben.

„Dagobert grüßt seine Neffen“

Vier Jahre später ist das Geld ausgegeben – und Funke beginnt, den Karstadt-Konzern zu erpressen. Es sollte der spektakulärste Erpressungsfall in der deutschen Kriminalgeschichte werden.

Um seiner Forderung nach insgesamt 1,4 Millionen D-Mark Nachdruck zu verleihen, zündet Funke in verschiedenen Karstadt-Filialen im Bundesgebiet Rohr- und Brandbomben. Mit der Zeitungsannonce „Dagobert grüßt seine Neffen“ soll der Konzern seine Zahlungsbereitschaft signalisieren.

Große technische Finesse

Bald spricht das ganze Land von Erpresser „Dagobert“. Doch nicht nur sein putziger Spitzname gewinnt die Herzen der Republik: Bei nicht weniger als 30 Geldübergaben narrt er teils mit großer technischer Finesse die Polizei.

Mal lässt er die Beamten das vermeintliche Lösegeld in einen Behälter mit Streusalz legen, den Funke mit doppeltem Boden präpariert hatte. Ein anderes Mal sollen die Beamten das Geld in eine Apparatur mit Saugnäpfen legen und an einem Zug befestigen.

„Dschungelcamp“-Gage für RTL

Am 22. April 1994, fast zwei Jahre nach Beginn der zweiten Erpressungsserie, geht „Dagobert“ schließlich ins Netz. Der Polizei war ein Fahrzeug aufgefallen, in dem ein Fahrrad lag, mit dem der Erpresser bei einer zuvor gescheiterten Geldübergabe geflüchtet war.

Im Prozess wertet das Gericht Funkes durch die Lösungsmittel bedingten Hirnschäden als schuldmindernd und verurteilt ihn zu neun Jahren Haft, aus der er wegen guter Führung nach sechs Jahren und vier Monaten entlassen wird.

Nach seiner Freilassung beginnt er, für das Satiremagazin „Eulenspiegel“ zu zeichnen. Funke hält auch Vorträge über seine Zeit als „Dagobert“. 2013 geht der heute 70-Jährige aus Abenteuerlust ins RTL-„Dschungelcamp“: Seine Gage überweist er an Karstadt.

Der Kalender

DIE RHEINPFALZ feiert 2020 ihren 75. Geburtstag. In unserem Jubiläumskalender erinnern wir jeden Tag an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.