Dank seiner Katze und aufmerksamen Nachbarn ist ein hilfloser Mann im französischen Straßburg gerettet worden. Die Polizei war zunächst wegen des Tiers herbeigerufen worden, das sich seit drei Tagen allein in einer Veranda aufhielt. Als die Beamten über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung gelangten, fanden sie den entkräftet auf dem Boden liegenden Bewohner, teilte die Polizei am Mittwoch nach dem Einsatz vom Vortag mit.

Nach einem medizinischen Notfall war es ihm nicht mehr gelungen, aufzustehen. Der Mann kam in eine Klinik – und das Kätzchen zunächst in ein Tierheim. „Der Mann weiß es sicher nicht, aber es sind seine Katze und das Wohlwollen seiner Nachbarn, die ihm das Leben gerettet haben“, schrieb die Polizei auf Twitter.