Die Schauspielerin hat gerade ihr Gesangsdebüt «Glorious» veröffentlicht. In einem Interview sprach sie nun über die Gründe für die späte berufliche Neuorientierung.

Berlin (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson («Almost Famous») hat in einem Interview über ihren Karriere-Neustart als Sängerin gesprochen. «Wenn ich das in meinen späten Zwanzigern gemacht hätte, wäre es schwierig für mich gewesen, mich nicht von dem, was die Leute sagen, beeinflussen zu lassen», sagte die 45-Jährige dem Branchenblatt «Variety».

Doch in diesem Alter und an diesem Punkt in ihrem Leben habe sie «nicht mehr die gleiche Angst vor Ablehnung». «Ich weiß, dass man nicht jeden für sich gewinnen kann. Aber ich kann mich nicht von dieser Angst leiten lassen.»

Kate Hudsons Debütalbum «Glorious» - Stilrichtung Pop/Rock - erschien am 17. Mai. «Musik war meine erste Liebe», sagte sie der Promi-Zeitschrift «People» anlässlich der Veröffentlichung.