Beim Bund Deutscher Karneval, das darf man mit Recht behaupten, sind einige Spaßvögel versammelt. Allerdings sind die nicht immer lustig. Schon gar nicht in Zeiten von Corona.

Doch was ein echter Narr ist, der lässt sich nicht beirren. Nur so lässt sich erklären, dass der Dachverband der Fasnachts- und Karnevalsvereine trotz Virus feiern lassen will. Die närrische Session werde wie üblich am 11. November beginnen, so BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag. Schon zuvor hatte der Verband erklärt: „Die Kampagne 2020/2021 findet genauso statt wie Weihnachten, Aschermittwoch und Ostern.“

Brandbeschleuniger für Virus

Das lässt den Nicht-Fasnachter erschaudern – nicht nur, weil die Narren ihr Tun mit den hohen christlichen Festen gleichsetzen. Schließlich war da doch was in … ach ja, richtig: in Heinsberg. Karneval war in dem Landkreis in Nordrhein-Westfalen der Brandbeschleuniger für das Virus.

Statt eine einheitliche Linie vorzugeben, wälzen die Karneval-Funktionäre die Entscheidung nun auf die Vereine vor Ort ab. Ihr Argument gegen eine sofortige Absage, die Pandemie verlaufe regional unterschiedlich, ist auch nur scheinbar vernünftig. Schließlich kann heute niemand sagen, wo sich das Virus am 11.11. um 11.11 Uhr herumtreibt.

Sicher ist dagegen, dass das Infektionsrisiko dann nicht weg sein wird. Und dass ein weiterer närrischer Corona-Hotspot nicht witzig wäre. Deshalb ein besonders lautes „Oeskerche Alaaf“. Denn der Festausschuss in Euskirchen hat bereits Mitte Mai die Zeichen der Zeit erkannt und die bevorstehende Session um ein Jahr verschoben. Platz zwei gebührt Ludwigshafen, dessen Großer Rat am Wochenende nachzog. Ahoi!