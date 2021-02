Deutschlands bekanntester Karnevalswagenbauer, Jacques Tilly, empfiehlt den Narren, sich angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr eine Pause vom närrischen Treiben zu nehmen. „Der Karneval ruht in diesem Jahr“, sagte der 57-Jährige. An Karneval müssten die Menschen zwar eigentlich zusammenkommen, schunkeln und lachen. „Narrenfreiheit beinhaltet aber nicht, andere Menschen anstecken zu dürfen.“

Der Bildhauer ist berühmt für seine politisch-satirischen Plastiken auf den Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug. Die Erfahrung, in dieser Session keine Motivwagen für den Umzug vorzubereiten, ist neu für ihn. Trotzdem habe er für dieses Jahr Ideen gehabt: „Vermutlich wäre es ein Wagen geworden, auf dem das Coronavirus dem Karnevalsvirus die Zunge herausstreckt.“ Im vergangenen Jahr schuf er einen Wagen, auf dem das Karnevalsvirus dem Coronavirus die Zunge herausstreckt.