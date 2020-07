Singen mit einem Mund-Nasen-Schutz ist schwierig. Ein Feature sorgt in Japan jedoch dafür, dass Karaoke-Fans keine Abstriche machen müssen.

Tokio (dpa) - Gute Nachricht für Karaoke-Fans in Corona-Zeiten: In Japan können sie nun auch mit Corona-Maske vor dem Mund glasklar vernehmbar singen, so als hätte man keine Maske auf.

Möglich macht das ein «masuku efekkuto» (Maskeneffekt») genanntes neues Feature, das in Karaoke-Maschinen im ganzen Land installiert wurde, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag berichtete. Besucher von Karaokeräumen können den «Maskeneffekt» auf den populären und überall im Inselreich verwendeten «Joysound»-Maschinen benutzen.

Seit Aufhebung des Corona-Notstands erfreuen sich japanische Karaoke-Einrichtungen wieder steigender Besucherzahlen, wobei die Fans den neuen Zeiten angepasst jetzt mit Gesichts-Schutzmasken zum Instrumental-Playback bekannter Musikstücke live ins Mikrofon singen. Die Masken können die eigene Stimme jedoch dämpfen. Um das jetzt zu korrigieren, verstärkt das neue feature auf «Joysound»-Maschinen beim Einschalten automatisch die Tonhöhen im mittleren und hohen Bereich.

