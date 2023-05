Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine Hitzewelle, wie sie der kanadische Wetterdienst so noch nie verzeichnet hat: Am Dienstag gab es den dritten Tag in Folge einen neuen landesweiten Temperaturrekord.

49,5 Grad wurden in British Columbia, einer Provinz an der Pazifikküste, gemessen. 134 Todesfälle im Großraum von Vancouver dürften damit im Zusammenhang stehen.

Armel Castellan, Meteorologe