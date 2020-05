„Covid Busters“: So nennt sich eine Gruppe Mexikaner in Anlehnung an die „Geisterjäger“-Filme. Sie ziehen durch die Straßen der Stadt Tijuana an der US-Grenze und versprühen eine Chlorlösung. Damit wollen sie im Kampf gegen das Coronavirus Orte desinfizieren, an denen viele Menschen zusammenkommen – Krankenhäuser oder öffentliche Transportmittel. Auf ihren Autos klebt das abgewandelte Logo der „Ghostbusters“ – der Geist trägt unter anderem einen Mundschutz.

Ehrenamtliche Arbeit

Geld nehmen die Männer für ihre Arbeit nicht, wie sie auf Facebook schreiben. Sie seien Bürger, Freunde und Familienväter, die aus Liebe für und Sorge um ihre Stadt diesen Dienst verrichteten. Sie bitten allerdings darum, ihnen Schutzausrüstung und Sprühgeräte zu spenden. Auch Essen nehmen sie von dankbaren Anwohnern an. Tijuana ist eine der am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Städte Mexikos.