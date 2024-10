2021 sorgte ein «Vogue»-Cover mit Kamala Harris für eine Kontroverse. Kurz vor der US-Präsidentenwahl ist die demokratische Kandidatin nun erneut auf dem Titel - mit einer ganz anderen Botschaft.

Washington (dpa) - Die demokratische Kandidatin Kamala Harris ist knapp einen Monat vor der US-Präsidentenwahl erneut auf dem Cover der einflussreichen Modezeitschrift «Vogue» zu sehen. Die 59-Jährige sitzt auf dem Bild der berühmten Fotografin Annie Leibovitz in einem dunklen Blazer mit passender Seidenbluse leicht lächelnd in einem Sessel. Sie trägt dazu Perlen-Ohrringe und hat eine kleine US-Flagge am Revers. Dazu titelt die Zeitschrift «The candidate for our times» («Die Kandidatin für unsere Zeiten»).

Die aktuelle US-Vizepräsidentin Harris tritt bei der Präsidentenwahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an.Um das erste «Vogue-Cover» mit Harris vor ihrem Amtsantritt als Vizepräsidentin war Anfang 2021 eine Kontroverse entbrannt. Damals war die Demokratin in Blazer und Turnschuhen vor rosa-grünem Hintergrund zu sehen gewesen.

Zahlreiche Kommentatoren und Nutzer in den sozialen Netzwerken hatten das Bild damals als respektlos oder technisch minderwertig und damit unpassend für das Titelporträt der bald mächtigsten Frau im Land kritisiert.

Auch dieses Mal bekam die «Vogue» nicht nur positive Reaktionen. Einige Nutzer in den sozialen Netzwerken schrieben, das Foto sei zu stark bearbeitet worden, und Harris wirke darauf wie eine 39-Jährige. Anhänger Trumps kritisierten die Entscheidung, Harris auf das Cover zu nehmen.