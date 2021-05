Die Ukraine geht in der Auseinandersetzung mit Russland kulinarisch in die Offensive: Die Regierung will Borschtsch zum nationalen Kulturgut erklären. Dabei beansprucht auch die russische Föderation die Rote-Beete-Suppe als erzvaterländische Speise. Allerdings haben die Ukrainer die besseren Argumente.

Was russischen von ukrainischem Borschtsch unterscheidet? „Die Antwort ist einfach“, sagt Roman Zymbaljuk, Moskau-Korrespondent der ukrainischen Agentur Unian, und grinst. „Es gibt keinen russischen Borschtsch!“ Wie viele Ukrainer isst und kocht Zymbaljuk gut und gerne, schimpft auch mit Vergnügen über die Russen und ihre Propaganda. Im Dauerkonflikt mit dem großen Nachbarn ist inzwischen auch die berühmte Rote-Beete-Suppe mit dem schwer aussprechbaren Namen zum Symbol ukrainischer Selbstbehauptung geworden. Und kürzlich hat Kulturminister Oleksandr Tkatschenko angekündigt, man werde die Zubereitung offiziell zum ukrainischen Kulturerbe erklären. Danach will Kiew bei der Unesco beantragen, Borschtsch in die Liste des Weltkulturerbes aufzunehmen.

„Unseren Borschtsch kriegen sie nicht.“

Der Streit um die meist mit saurer Sahne garnierte und mit Fleisch, Weißkohl, Zwiebeln und Knoblauch angereicherte Suppe schwelt schon länger. „Borschtsch ist eines der berühmtesten und beliebtesten Gerichte Russlands“, twitterte die russische Regierung vergangenen Mai. Was den ukrainischen Chefkoch Jewhen Klopotenko so in Harnisch brachte, dass er die Initiative „Institut Kultury Ukraini“ gründete, um die ukrainische Kultur, vor allem aber die Küche zu verteidigen. „Man hat der Ukraine viel weggenommen“, sagte er der „New York Times“, „aber unseren Borschtsch kriegen sie nicht.“

Klopotenko bereiste das ganze Land, um Borschtsch-Rezepte zu sammeln, er gilt auch als Hauptideologe der kulturkulinarischen Offensive. „Borschtsch ist nicht einfach ein Gericht“, erklärt er in einem TV-Interview, „sondern etwas, das uns als Ukrainer formt, wie unsere Sprache.“ Jeder Nation, der man ihre Sprache, Religion oder ihre Gerichte raube, höre auf, eine Nation zu sein.

Bärenklau als Namensgeber

Die russischen Reaktionen sind leicht pikiert bis hämisch. Der geplante ukrainische Vorstoß bei der Unesco könnte Anlass zu einem Skandal geben, warnt die Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“. Das nationalistische Portal „Zargrad“ titelt: „Borschtsch ist wie die Krim“, eine Anspielung auf den siegreichen Anschluss der vormals ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel an Russland 2014. Dabei schwärmten auch die Russen bis zum Krieg im Donbas 2014 vom ukrainischen Borschtsch.

Moskauer Küchenhistoriker erklären nun, der Name der Suppe stamme von Borschtschewik, dem russischen Wort für Bärenklau, dessen ungiftiges Kraut man früher eingemacht und daraus Suppe gekocht habe. Das habe der altrussische Haushaltsknigge „Domostroi“ schon im 16. Jahrhundert erwähnt. „Ukrainisch kann man Borschtsch beim besten Willen nicht nennen“, verkündet Radio „Komsomolskaja Prawda“: „Die Suppe hat sich jemand viel früher als die Ukraine selbst ausgedacht.“

Die Keimzelle in Kiew

Allerdings beschreibt der deutsche Kaufmann Martin Gruneweg bei einer Reise von Polen durch die Ukraine nach Russland 1584 Borschtsch ausführlich als alltägliches Grundnahrungsmittel der Kiewer. Der ukrainische Historiker Sergi Lepjawko vermutet, Borschtsch sei mit den Roten Rüben ins Land gekommen. „Nach Russland gelangte er spät, ausschließlich ukrainische Umsiedler haben ihn dorthin gebracht“, schreibt Lepjawko auf dem Fachportal „Istoritschna Prawda“. „So wie später nach Kanada oder in die USA.“

Tatsächlich vergessen die Russen gerne, dass die „Kiewer Rus“, das erste ostslawische Imperium, von Kiew aus regiert wurde. Und dass die ukrainische Hauptstadt über 500 Jahre früher als Moskau gegründet wurde. „In Kiew gab es eine wissenschaftliche Bibliothek“, spottet Zymbaljuk, „da war Russland noch ein Sumpf, in dem die Frösche quakten.“