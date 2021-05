Es gibt Ereignisse, die werden zur Zäsur für eine Gesellschaft. Die Corona-Pandemie ist so etwas. Vor genau 34 Jahren hat es ein anderes einschneidendes Erlebnis gegeben: den katastrophalen Atomunfall von Tschernobyl.

Im Frühjahr 1986 begann sich in Deutschland und in weiten Teilen Europas eine ähnliche Stimmung auszubreiten, wie sie heute herrscht. Trotz des überwiegend blauen Himmels sind die meisten Menschen damals angespannt. Sie fragen sich: Was wird noch kommen? Wie wird unser Leben aussehen? In manchen Regionen sind die Leute angehalten, nicht nach draußen zu gehen, Kinderspielplätze sind gesperrt. Die Gefahr, vor der gewarnt wird, ist unsichtbar.

Am 26. April 1986 explodiert in der Ukraine, damals noch Teil der kommunistisch regierten Sowjetunion, einer der vier Blöcke des Atomkraftwerks Tschernobyl. Dieser Unfall ist – zusammen mit der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 – weltweit der schwerste in einem Kernkraftwerk. Der radioaktiv verseuchte Staub steigt kilometerhoch in die Atmosphäre und verteilt sich insbesondere über die nördliche Erdhalbkugel. Aus einem regionalen Unglück wird eine globale Katastrophe.

Ostwind weht die strahlenden Isotope zu uns

Wie konnte es dazu kommen? Paradoxerweise hatte die Bedienungsmannschaft in Tschernobyl am 25. April einen Sicherheitstest gestartet. Zu diesem Zweck legte man jedoch das Notabschaltsystem lahm – und so kommt die Katastrophe ins Rollen. Weil in Deutschland damals die meiste Zeit schönes Wetter mit stetem Ostwind herrscht, werden große Mengen strahlender Isotope wie Cäsium auch hierher geweht. Besonders betroffen: die südlichen Bundesländer und Österreich. In diesen Gebieten regnet es in den Tagen unmittelbar nach dem Unglück, was die Belastung noch intensiviert.

Für die Bekämpfung eines solchen Super-Gaus gibt es bis dahin keine klaren Handlungsanleitungen. Es wird improvisiert. Zudem ist die Führung in Moskau zumindest anfangs bestrebt, den Vorfall zu vertuschen – auch das eine bemerkenswerte Parallele zur zögerlichen Informationspolitik Chinas beim Corona-Ausbruch. In der Ukraine werden damals nach und nach Hunderttausende Arbeiter herangekarrt, die eine Betonhülle über dem Reaktor errichten. Roboter hatten wegen der Strahlenbelastung den Dienst versagt.

Die Grünen bekommen Auftrieb

In der deutschen Politik und Gesellschaft hat die Katastrophe von Tschernobyl tiefe Spuren hinterlassen. Nur Wochen nach dem Unglück wurde ein Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet – vor allem, weil die Koordination von Maßnahmen gegen die Strahlenbelastung auch in der Bundesrepublik nicht gut geklappt hatte. Die Anti-Atomkraftbewegung (und ihr politischer Arm, die Grünen) bekamen gehörig Auftrieb. Auch die SPD sprach nun von der Kernkraft als „Übergangsenergie“ bis zum Zeitalter der Solarenergie zu sprechen.

Achtung, Pilze

Vergangenheit ist Tschernobyl bis heute nicht. In vielen Regionen Deutschlands wird noch immer vor dem Verzehr bestimmter Waldpilze und Wildfleisch gewarnt. In ihnen können sich radioaktive Stoffe anreichern, die damals freigesetzt wurden.

Zudem wird noch heute vehement darüber gestritten, wie viele Tote das Unglück von Tschernobyl gefordert hat. Ein 2005 veröffentlichter Bericht des „Tschernobylforums“, bei dem die Regierungen der Ukraine und ihrer Nachbarstaaten sowie die Internationale Atomenergiebehörde mitwirkten, spricht davon, es habe weniger als 50 „direkt“ betroffene Tote gegeben. Atomkritische Institutionen und Ärzte nennen Zahlen zwischen 60.000 und 1,4 Millionen in Europa. Hauptursachen seien Krebsleiden und andere Langzeiterkrankungen.

Es ist, als klebe das Pech wie ein Langzeitkleber an Tschernobyl. Im radioaktiv belasteten Gebiet rund um die Kraftwerksruine sind vor anderthalb Wochen schwere Waldbrände ausgebrochen, die bis jetzt nicht gelöscht werden konnten. In der knapp 70 Kilometer entfernten Hauptstadt Kiew gab es teilweise dichten Smog und Brandgeruch. Erhöhte Radioaktivität gebe es nicht, versichern die Behörden.