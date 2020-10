Heute vor 63 Jahren umrundete mit Sputnik 1 das erste Objekt aus Menschenhand die Erde. Der „rote Mond“ stürzte den Westen in eine tiefe Krise – die Sowjetunion konnte mit Atomsprengköpfen jeden Punkt der Erde erreichen.

Er war eine silbrig glänzende Kugel, wog 80 Kilo, war so groß wie ein Basketball, mit drei dürren spinnenartigen Beinen dran, um den Funkkontakt zu den Erdlingen zu halten. Er trug einen poetischen Namen: Sputnik, das heißt auf Deutsch Gefährte. Und trotz seines drolligen Aussehens und süßen Namens versetzte Sputnik die westliche Welt in Angst und Schrecken. Der Ausdruck „Sputnik-Schock“ schaffte es in die Wörterbücher und in die Überschriften der Gazetten.

Wir schreiben den 4. Oktober 1957. Es ist die Volkssternwarte in Bochum, die als erste Radiostation außerhalb der Sowjetunion das Piep-Piep-Piep auffängt, das anscheinend aus dem All kommt. Lang müssen die Forscher nicht rätseln, denn die sowjetische Nachrichtenagentur Tass berichtet umgehend, dass ihr Land einen unbemannten Satelliten in eine Erdumlaufbahn geschossen habe. Sie nennt auch die Frequenz, auf der Sputnik Signale sendet. Viele Amateurfunker hocken sich an ihre Geräte und lauschen dem Piepsen des ersten von Menschen geschaffenen Objekts, das die Erde umkreist. Der „rote Mond“, wie er genannt wird, zwitschert drei Wochen, so lange halten seine Batterien. Dann verstummt Sputnik. Am 4. Januar 1958, nach 1140 Umläufen um seinen Heimatplaneten, verglüht Sputnik in der Erdatmosphäre.

Der Sputnik-Schock

Das Piepsen von Sputnik ist auch in Washington zu hören und im Hauptquartier der Nato. Laut und schrill. Wie konnte das nur passieren, fragen sich westliche Politiker und Militärs. Lange hatten sie sich eingeredet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an der Spitze des technologischen Fortschritts marschieren. Nun muss der Westen registrieren, dass die kommunistische Sowjetunion über eine schubstarke Interkontinentalrakete verfügt, die in der Lage ist, eine Nutzlast an jeden beliebigen Punkt der Erde zu befördern. Nicht nur einen silbernen Basketball, sondern auch einen Atomsprengkopf.

Es beginnt der Wettlauf ums All. Als Erstes gründen die Amerikaner eine neue Behörde, die alle US-Weltraumprojekte bündeln soll, die National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Doch die Anstrengungen beschränken sich nicht allein auf die Raumfahrt. Die Amerikaner fangen an, über Bildung zu diskutieren, sie stecken in vier Jahren rund 1,6 Milliarden Dollar in neue Schulen und in die Lehrerausbildung und vernetzen ihre Forschungsstätten.

Der Wettlauf endet

Kurzfristig ist der Rückstand nicht aufzuholen: Nur einen Monat nach dem ersten Satelliten befördern die Sowjets mit Sputnik 2 die sagenhafte Nutzlast von 500 Kilogramm ins All. Mit der Schäferhündin Laika umrundet das erste Lebewesen, mit Juri Gagarin der erste Mensch und mit Valentina Tereschkowa die erste Frau die Erde. Und Alexej Leonow ist der erste Raumfahrer, der die schützende Hülle seines Raumschiffs verlässt, um schwerelos durchs All zu schweben. Erst im Wettbewerb darum, wer als Erstes seinen Fuß auf den Mond setzt, haben die Amerikaner die Nase vorn: Am 21. Juli 1969 betreten Neil Armstrong und Edwin Aldrin den Erdtrabanten. „Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit“, steht auf einer Plakette, die sie in der staubigen Einöde hinterließen.

Die Rivalen im All haben nach dem Zusammenbruch des Kommunismus bei der Erforschung des Kosmos gut zusammengearbeitet, besser als auf vielen anderen Gebieten. Seit neun Jahren befördern russische Sojus-Kapseln Astronauten anderer Nationen zur Internationalen Raumstation ISS – die Nasa hat ihre Shuttles längst eingemottet. Doch inzwischen hat der „Dragon“ (Drache) des findigen Tech-Unternehmers Elon Musk seine Feuertaufe bestanden und ist in der Lage, Menschen ins All zu bringen. Die Amerikaner wollen zurück zum Mond, die Russen eine eigene Raumstation bauen. Gut möglich, dass es wieder einen Wettlauf im All gibt.