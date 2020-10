Mit dem Marktstart von Windows XP hat sich auf den Computern dieser Welt vieles geändert. Optisch wurde es bunter, schriller und verspielter.

Schon im Januar 2008 wollte Microsoft Windows XP vom Markt nehmen, um für den Nachfolger, Windows Vista, Platz zu machen. Doch den Nutzern gefiel das nicht. Nicht nur, weil Vista für viele heimische Rechner zu hohe Hardwareanforderungen stellte. Es war auch das Design, mit dem viele fremdelten. Die dunklen, halbdurchsichtigen Fenster waren vielen Nutzern einfach zu ungewohnt, zu düster.

Noch bis 2011 war Windows XP das meistgenutzte Betriebssystem aus dem Hause Microsoft. Erst mit Windows 7 wurde es vom Thron gestoßen. Da war es bereits drei Jahre schon nicht mehr auf dem Markt, wurde aber mittels gebrannter CDs trotzdem noch verbreitet.

Die grüne Wiese ist ein Wingert

Die heile Welt des knallbunten Windows XP schien den Nutzern einfach besser zu gefallen als das düstere Vista. Wer kennt nicht diese berühmte ikonische Wiese, die Microsoft in den Bildschirmeinstellungen „Grüne Idylle“ genannt hat? Dieses Foto ist übrigens im kalifornischen Napa-Valley entstanden. Heute befindet sich auf dem wohl berühmtesten grünen Hügel der Welt ein Wingert.

Als Windows XP am 25. Oktober 2001, heute vor 19 Jahren, auf den Markt kam, konnten sich auch Firmenanwender über die bunten, halbrunden Kästchen freuen. Die Windows-9x-Reihe für Privatanwender, zu denen etwa Windows 3.1, Windows 95 und Windows 98 gehörten und deren letzte Version Windows ME war, war bis zuletzt noch auf MS-DOS-Basis. Mit Windows XP wurde die 9x-Reihe dann mit der NT-Reihe vereint, die bis dahin nur professionelle Anwender im Betrieb hatten. Nun war Windows XP das Betriebssystem, das auf den meisten Computern dieser Welt installiert war. Im berühmten Situation Room im Weißen Haus sah man im Fernsehen dasselbe Hintergrundbild mit dem grünen Hügel wie bei sich daheim auf dem eigenen Computer.

XP blieb noch auf vielen Rechnern

Am 8. April 2014 endete der Support für Windows XP. Ab da konnte man keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, die dringend nötig sind. Windows XP war zu diesem Zeitpunkt schon lange in die Kritik geraten, weil es viele Sicherheitslücken aufwies und anfällig für Viren war. Trotzdem war es bis zuletzt noch auf vielen Rechnern installiert. Und wer weiß, wie viele Anwender heute noch XP nutzen?

Den meisten Menschen, die mit Windows XP arbeiten durften, wird es gut in Erinnerung geblieben sein. Egal, wie hektisch der Alltag war, wie anstrengend Arbeit, Studium oder Schulaufgaben waren – wenn man am Ende des Tages alle Fenster geschlossen hatte und auf die „Grüne Idylle“ schaute, konnte man träumen und ging mit einem guten Gefühl von der digitalen Welt in die Realität zurück.

Die RHEINPFALZ feiert 2020 ihren 75. Geburtstag. In unserem Jubiläumskalender erinnern wir jeden Tag an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.