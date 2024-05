Eine Modedesignerin, gleich zwei «GNTM»-Kandidatinnen und ein Ex-«GZSZ»-Star treffen sich in Bocholt – und alle bringen ihre Partner mit. Das RTL-«Sommerhaus» öffnet wieder seine Pforten.

Köln (dpa) - Explosive Mischung für «Das Sommerhaus der Stars»: Modedesignerin Sarah Kern, Heidi Klums Ex-«Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen Tessa Bergmeier und Theresia Fischer sowie Alessia Herren, Tochter des verstorbenen Ballermann-Sängers Willi Herren, gehören zum Promi-Aufgebot der RTL-Realityshow. Das Besondere der in die neunte Staffel gehenden Produktion: Die Promis bringen alle ihre Partnerinnen und Partner mit.

Neben Kern, Bergmeier und Herren werden beim Start im Spätsommer auch Schauspieler Raúl Richter («GZSZ», «Notruf Hafenkante») mit Freundin Vanessa Schmitt und das in der Realityshow-Szene schon berüchtigte On-Off-Pärchen Sam Dylan und Rafi Rachek dabei sein. Besonders pikant: Influencer Umut Tekin tritt mit seiner neuen Freundin Emma Fernlund an. Das Paar hatte sich 2023 in der Show «Temptation Island VIP» kennengelernt. In der Sendung wollte Tekin eigentlich seine Beziehung mit «Bachelor»-Kandidatin Jana-Maria Herz festigen. Dann traf er auf Emma. Reichlich Erfahrung mit Pärchen-Shows bringt auch Gloria Glumac mit. Sie testete ihre Liebe schon in den Formaten «Temptation Island» und «Prominent getrennt», hat jetzt aber einen neuen Partner dabei.

Überhaupt ist der «Sommerhaus»-Cast in Realityshows zuletzt besonders aufgefallen: Influencerin Tessa Bergmeier verursachte erst 2023 im «Dschungelcamp» wie einst bei «GNTM» einige Streitereien, Influencerin Theresia Fischer («Promi Big Brother», «Kampf der Realitystars») heiratete 2019 bei «GNTM» vor einem Millionenpublikum ihren damaligen Verlobten und machte Schlagzeilen, als sie sich ihre Beine um insgesamt 14 Zentimeter verlängern ließ. Jetzt versucht sie mit ihrem neuen Freund Stefan Kleiser, «DAS Promipaar 2024» zu werden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzuräumen.