Bierdusche und Einsamkeit, das erwartet den Wirt eines ganz besonderen Lokals in England.

Es könnte der schönste Job der Welt sein – oder der einsamste: Eine Gemeinde in Nordwestengland sucht einen neuen Wirt für den Pub auf einer gerade einmal 20 Hektar großen Insel. Piel Island gehört zu dem Ort Barrow-in-Furness an der Spitze der Halbinsel Furness in der Irischen See und ist etwa 800 Meter vom Festland entfernt. Neben einer alten Burgruine und einer Handvoll alter Fischerhütten ist dort ein Pub namens „Ship Inn“. Wie mehrere britische Medien berichteten, hat der Gemeinderat des Orts mit etwa 57.000 Einwohnern den Prozess für eine Ausschreibung begonnen, um einen neuen Wirt für die Gaststätte zu finden. Die bisherigen Pächter haben aufgegeben, nachdem der Pub in der Pandemie zumachen musste.

Erreicht werden kann die Insel, die für spektakuläre Sonnenuntergänge berühmt ist, nur per Fähre von April bis September oder über eine geführte Wanderung übers Watt. Um Interessierten den Job im Pub schmackhaft zu machen, wird auf eine Besonderheit hingewiesen: Der Wirt des „Ship Inn“ wird traditionell als König des Inselchens bezeichnet und mit einer Bierdusche in sein Amt eingeweiht, berichtete der „Guardian“.