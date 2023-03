Charles III. kommt zum ersten Mal als König nach Deutschland. Noch vor seiner Krönung am 6. Mai ist er mit Ehefrau Camilla auf Staatsbesuch. Ein Blick auf das Programm.

Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden das Königspaar am Mittwochnachmittag mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor empfangen. Anschließend tragen sich die beiden in Schloss Bellevue in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein. Hier ist für den Abend auch ein Staatsbankett geplant.

Am zweiten Tag des Staatsbesuchs wird das Paar am Donnerstag von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt. Anschließend wird Charles III. (74) als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag halten. Bei einem Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums im ehemaligen Flughafen Tegel will er sich mit Geflüchteten treffen.

Brandenburg

Am Donnerstagnachmittag geht es nach Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) empfängt Charles III. und Steinmeier am Schifffahrtsamt Finowfurt. Dort treffen sie Mitglieder des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130, die den Bau von Brücken mit Spezialfahrzeugen vorführen. Anschließend steht für den Monarchen, der für sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt ist, eine Besichtigung des Biobetriebs Ökodorf Brodowin auf dem Programm. Camilla (75) besucht währenddessen mit Steinmeiers Ehefrau die Komische Oper in Berlin.

Hamburg

Am Freitagmorgen fährt das Königspaar in Begleitung Steinmeiers und Büdenbenders mit der Bahn nach Hamburg, wo es am Bahnhof Dammtor vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfangen wird. Am Kindertransportdenkmal vor dem Bahnhof will das Paar Blumen niederlegen. Die Skulptur erinnert an eine der spektakulärsten Rettungsaktionen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Von Dezember 1938 bis August 1939 wurden mehr als 10.000 überwiegend jüdische Kinder per Zug und Schiff nach England gebracht.

Kränze werden Charles und Camilla außerdem am Mahnmal St. Nikolai niederlegen. Die Kirche wurde bei Luftangriffen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört und ist nun den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft der Jahre 1933 bis 1945 gewidmet. Anschließend trägt sich das Paar im Rathaus in das Goldene Buch der Hansestadt ein. Während dann für Charles III. noch ein Hafenbesuch auf dem Programm steht, will Camilla zusammen mit Büdenbender eine Schule besuchen. Anschließend geht es für das Königspaar zurück nach London.