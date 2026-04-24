Mit seinem Song aus Teenagerzeiten steht der kanadische Sänger wieder an der Spitze der deutschen Single-Charts. Was sein Auftritt beim Coachella-Festival damit zu tun hat.

Berlin/ Baden-Baden (dpa) - Popstar Justin Bieber taucht mit einem Hit aus dem Jahr 2012 an der deutschen Chartspitze auf. Sein Song «Beauty And A Beat» («Schönheit und ein Beat») mit Nicki Minaj hat es in dieser Woche auf Platz 1 der Single-Charts geschafft. Den neuerlichen Erfolg seines Hits aus Teenagertagen dürfte der heute 32-Jährige seinem Auftritt auf dem Coachella-Festival in Kalifornien zu verdanken haben.

Neun Bieber-Songs in den Top 100

Auch mit weiteren Songs gelingt Bieber eine Single-Chartplatzierung - insgesamt finden sich neun Lieder von ihm in den Top 100: So springt etwa sein Song «Daisies» von Platz 98 in der Vorwoche auf nun Platz 28. «Baby» mit Rapper Ludacris schafft es auf die 25 (Vorwoche: 66). Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Bei seinem großen Bühnen-Comeback auf dem Coachella-Festival vor knapp zwei Wochen hatte der kanadische Sänger das Publikum in einer kuriosen Bühnenshow per Laptop und YouTube durch verschiedene Stationen seiner Karriere geführt. Zwischendurch spielte er frühere Musikvideos und alte Internetclips ein und sang stellenweise mit seinem jüngeren Ich im Duett.

Ständchen für Billie Eilish

Eine Woche später trat Bieber erneut bei dem großen Musikfestival in der Colorado-Wüste auf und sang Sängerin Billie Eilish ein Ständchen. Er holte sie bei seinem Auftritt für seinen Hit «One Less Lonely Girl» auf die Bühne, wie mehrere US-Medien berichteten.

Fans hatten sich immer wieder um Biebers Gesundheit Sorgen gemacht. Vergangenen Sommer teilte er auf Instagram Postings über sein Seelenleben und persönliche Probleme. So schrieb er etwa: «Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Wut-Probleme habe».