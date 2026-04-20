Justin Bieber holt beim Coachella-Festival Billie Eilish auf die Bühne. Sie ist sichtlich gerührt, als er ihr ein Ständchen singt.

Indio (dpa) - Justin Bieber hat Billie Eilish beim Coachella-Musikfestival ein Ständchen gesungen. Der 32-Jährige holte die Sängerin bei seinem Auftritt am vergangenen Wochenende auf die Bühne für seinen Hit «One Less Lonely Girl», wie mehrere US-Medien berichteten.

Ein Video des Branchenportals «Variety» zeigt, wie Billie Eilish (24) sich während des Liedes bewegt, die Hand vor den Mund schlägt und überwältigt auf die Knie sinkt. Am Ende des Liedes umarmen sich die beiden Musiker mehrfach. Billie Eilish ist bekannt dafür, seit ihrer Jugend ein großer Fan von Justin Bieber zu sein.

Aber Billie Eilish blieb nicht der einzige prominente Gast auf Biebers Bühne. Sängerin SZA sang mit ihm ihren Song «Snooze» und Big Sean kam für seinen Rap-Teil in «As Long as You Love Me» und «No Pressure» auf die Bühne. Generell widmete Bieber seinen diesjährigen Coachella-Auftritt älteren Liedern, die aus der Anfangszeit seiner Karriere auf YouTube stammen. Er trat am vergangenen Wochenende schon einmal bei dem großen Musikfestival in der Colorado-Wüste auf.