Zwei Jugendliche treffen sich in Südhessen und geraten in Streit. Am Ende kommt einer von beiden schwer verletzt in eine Klinik.

Babenhausen (dpa) - Ein 17-Jähriger ist bei einem Streit in Südhessen durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

Der 17-Jährige habe sich am Samstagabend in Babenhausen mit dem 16-Jährigen getroffen, hieß es. Was freundschaftlich begonnen habe, sei dann in eine Auseinandersetzung gemündet. Der 16-Jährige habe seinem Kontrahenten einen Stich in den Rücken versetzt, vermutlich mit einem Messer, hieß es weiter. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst zu Fuß, konnte später aber festgenommen werden.

An der Suche waren den Angaben zufolge auch Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Unterfranken beteiligt. Der 17-Jährige kam laut Polizei in eine Klinik.