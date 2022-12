Bisher gab es in dem asiatischen Land drei Methoden zur Altersberechnung. Künftig ist wie überall auf der Welt der Geburtstag entscheidend.

Viele Südkoreaner werden bald ein oder sogar zwei Jahre jünger: Das Parlament in Seoul hat am Donnerstag Gesetze zur Abschaffung der traditionellen Methode der Altersberechnung verabschiedet. Laut dem sogenannten Koreanischen Alter ist ein Baby bei der Geburt schon ein Jahr alt; an jedem 1. Januar – und nicht etwa am Geburtstag – kommt ein weiteres Jahr hinzu.

Es gibt in Südkorea aber noch zwei andere Berechnungsmethoden: Um beispielsweise das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum zu bestimmen, werden Babys bei der Geburt als null Jahre alt gewertet, und an jedem 1. Januar werden sie ein Jahr älter. Einige Behörden nutzen seit den 60er Jahren aber auch schon den internationalen Standard, der sich am Geburtsdatum orientiert.

Schluss mit der Verwirrung

Das bedeutet, dass beispielsweise ein am 31. Dezember 1992 geborener Mensch in Südkorea am Freitag, 9. Dezember 2022, nach dem internationalen Standard 29, nach dem System für den Alkoholkonsum 30 und nach dem Koreanischen Alter schon 31 Jahre alt war.

Mit dieser „Verwirrung“ soll nun spätestens im Juni 2023 Schluss sein, wie das Parlament mitteilte. Dann soll nur noch das internationale System gelten. Präsident Yoon Suk-yeol hatte sich für die Änderung eingesetzt und unter anderem auf die hohen Verwaltungskosten bei den unterschiedlichen Altersberechnungen verwiesen.

Einige Südkoreaner sind begeistert. „Ich werde zwei Jahre jünger – ich bin so glücklich“, schrieb ein Twitter-Nutzer. „Ich war kurz nach meiner Geburt schon zwei Jahre alt, weil ich im Dezember geboren wurde. Endlich bekomme ich mein wahres Alter zurück!“