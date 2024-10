„Aura“ ist Jugendwort des Jahres 2024. Es beschreibt den Zeitgeist einer ganzen Generation und ist das wortgewordene Bonusprogramm, das wahrscheinlich niemand versteht, der vor den 2000er-Jahren geboren wurde.

Das Jugendwort des Jahres steht fest, und wer bis heute nicht wusste, was „Aura“ genau bedeutet, dem wird jetzt geholfen. Vorweg: Es hat nichts mit Migräne oder Esoterik zutun. Das Wort, das von den Jugendlichen zwischen 11 und 20 Jahren in einer Online-Abstimmung des Langenscheidt-Verlags gewählt wurde, beschreibt die persönliche Ausstrahlung, das Charisma eines Menschen. Was dabei entscheidend ist: „Aura“ wird in Kombination mit einer Wertung genutzt – entweder „Aura +“, wenn jemand durch eine tolle Aktion oder starke Präsenz glänzt, oder „Aura -“, wenn das Gegenteil der Fall ist, etwa bei peinlichen Momenten.

Das ist noch zu kompliziert? Dann hilft das vielleicht: Das Konzept von „Aura“ ist ein bisschen wie die Mischung aus Karma und einem Bonusprogramm wie beispielsweise Payback. Für tolle Sachen gibt’s Prämien in Form von Anerkennung, für schlechte gibt es zwar keine Bestrafung, dafür aber ordentlich „cringe“ (siehe: Jugendwort 2021) oder zu deutsch: Fremdscham.

In den Sozialen Medien, besonders auf TikTok und Instagram, gibt es zu dem Begriff „Aura“ massenhaft Videos. Dabei werden Menschen bewertet. Ein Beispiel: Jemand hilft einer älteren Person über die Straße? Aura +1000. Jemand verschüttet Kaffee über seine Designer-Klamotten? Aura -500. Und so zieht sich dieses Wertungssystem durch den Alltag und die Online-Welt.

Interessant sind auch die anderen Finalisten des Jugendwort-Wettstreits: „Talahon“ und „Schere“. Als „Talahon“ werden in der Regel männliche Jugendliche bezeichnet, die (gefälschte) Markenklamotten und Bauchtasche tragen, schattenboxen und meistens auf E-Rollern unterwegs sind. Sie werden für ihren Lebensstil in den Sozialen Medien gerne aufs Korn genommen. Auf Platz drei ist das Wort „Schere“ gelandet. Das Wort bezeichnet eine Art Schuldeingeständnis und kommt aus dem Online-Gamer-Bereich.

Ein Beispielsatz zur Nutzung aller Wörter könnte lauten: „Ich muss die Schere heben – gestern war ich auf einem Date mit einem Talahon, direkt Aura -4500.“ Herrlich, da fühlt man sich doch direkt wieder wie 18, oder? Gern geschehen.

Doch während wir schmunzeln, steckt hinter dem Jugendwort des Jahres 2024 auch eine ernste Frage: Wie prägen soziale Medien das Selbstbild und die Identität junger Menschen? Schließlich spiegelt das Siegerwort „Aura“ das ständige Bedürfnis einer ganzen Generation nach Bewertung und Selbstdarstellung wider. Ulkige Jugendwörter sind am Ende mehr als nur ein lustiges Meme – sie sind das Spiegelbild einer Generation zwischen Authentizität und Inszenierung, die den Eindruck vermittelt, überhaupt nichts mehr ernstnehmen zu wollen. Vielleicht ist das in der heutigen Welt aber auch kein Wunder.