Panorama Jugendlicher nach Fund von toter 19-Jähriger festgenommen

Tote in Mannheim
Die Ermittler haben erste Details nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim bekanntgegeben.

Eine Spaziergängerin findet die Leiche einer jungen Frau in einem Wald bei Mannheim. Kurz darauf nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Doch viele Fragen sind noch offen.

Mannheim (dpa) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Frau sei nach derzeitigem Stand Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilte die Polizei mit. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Anzeichen für ein Sexualverbrechen. Der 17-jährige Verdächtige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht.

Spaziergängerin fand die Leiche am Mittwoch

Unklar blieb vorerst auch, ob sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Auch zur Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen äußerten sich die Ermittler vorerst nicht. Die Staatsanwaltschaft wollte am Nachmittag weitere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8.00 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein.

Fundort liegt in beliebtem Naherholungsgebiet

Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin bestätigten demnach den Verdacht auf eine Gewalttat. Bei dem Wald, in dem die Leiche gefunden wurde, handelt es sich um ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Nähe eines Wohngebietes.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x