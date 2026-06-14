Panorama Jugendliche wegen mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen

Jugendliche wegen mutmaßlicher Vergewaltigung verhaftet
Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren befinden sich in Polizeigewahrsam. (Symbolbild)

Vier Mädchen werden in Halle Opfer einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Täter und Opfer sind noch jung, einer der mutmaßlich Beteiligten ist sogar noch ein Kind.

Halle (dpa) - Weil sie mehrere Mädchen mutmaßlich vergewaltigt haben sollen, hat die Polizei in Halle drei Jugendliche vorläufig festgenommen. Insgesamt soll es sich nach Angaben der Polizei um vier Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 16 Jahren handeln. Der 13-Jährige wurde wieder freigelassen.

Wie die Polizei mitteilte, soll es am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Süden von Halle zu der Tat gekommen sein. Insgesamt vier Mädchen seien Opfer geworden. Zwei der Mädchen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden ambulant behandelt. Bei den Untersuchungen wurde laut Polizei auch überprüft, ob den Mädchen möglicherweise bewusstseinsbeeinflussende Substanzen verabreicht wurden.

Die Ermittlungen dauern derzeit an. Nach Angaben eines Polizeisprechers könnte am Montag geprüft werden, ob Haftantrag gegen die drei strafmündigen Jugendlichen gestellt werden soll.

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