Das Verbrechen machte weltweit Schlagzeilen: 24 Jahre lang sperrte Josef Fritzl seine Tochter in den Keller und zeugte sieben Kinder mit ihr. Seine Gutachterin erinnert sich.

Der vor 15 Jahren als „Monster von Amstetten“ bekanntgewordene Josef Fritzl war aus Sicht der psychiatrischen Gutachterin Adelheid Kastner ein völlig normal wirkender Mensch, der die Außenwelt gut täuschen konnte. „Er war ein älterer, gesetzter, geordneter Herr mit durchschnittlicher Intelligenz und Bildung“, erinnert sich Kastner an die vielen Gespräche mit dem heute 88-Jährigen. Dass die Nachbarschaft in der österreichischen Kleinstadt von seinen Verbrechen 24 Jahre lang nichts mitbekommen hat, hält sie für absolut nachvollziehbar. Vor Bekanntwerden der Tat hätte ohnehin niemand gedacht, dass so etwas möglich ist. „Das Delikt hat durch die Dauer eine gewisse Singularität in der Kriminalgeschichte“, sagt Kastner.

Fritzl sperrte im August 1984 seine damals 18-jährige Tochter in den schalldicht ausgekleideten Keller seines Hauses. In den Folgejahren vergewaltigte er sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr. Eines davon starb nach wenigen Tagen. Seine Ehefrau, die im ersten Stock des Hauses mit dem Rest der Familie lebte, bekam nach Feststellung der Behörden nichts von alldem mit.

Vom Voyeur zum Vergewaltiger

Auch das hält Kastner angesichts der Aufgabenverteilung im Haus und der Art der Beziehung für nicht überraschend. Es gebe viele Beziehungen, in denen speziell Männer ein Doppelleben inklusive außerehelicher Kindern führten, von denen die Ehefrau über Jahre nichts erfahre. Das Verbrechen flog am 26. April 2008 auf, als eine 19-jährige Tochter aus dem Keller lebensgefährlich erkrankte und von Fritzl in eine Klinik gebracht wurde. Ein Arzt wurde schließlich misstrauisch und gab der Polizei den entscheidenden Tipp.

Die kriminelle Karriere des heute noch in der Justizvollzugsanstalt Stein in der Wachau einsitzenden Mannes begann scheinbar harmlos. Zunächst habe sich Fritzl damit zufriedengegeben, dass er auf dem Heimweg von seinem Job voyeuristisch in Schlafzimmer spähte, sagte Kastner. Später sei er Frauen in Parks gefolgt und habe sich dabei heimlich befriedigt. Schließlich sei er bei einer allein schlafenden Frau über das offene Schlafzimmerfenster eingestiegen und habe sie vergewaltigt. Dafür wurde er verurteilt.

Kellergefängnis auf 60 Quadratmetern

Nach Absitzen der Haft entschied sich Fritzl nach Einschätzung Kastners dafür, seinen Trieb durch eine strategisch geschicktere Vorgehensweise zu befriedigen: Der handwerklich begabte Elektrotechniker baute den Keller zu einem 60 Quadratmeter großen Gefängnis um. Insgesamt acht zum Teil 500 Kilogramm schwere Türen mit Fernbedienung sicherten den Bereich.

„Er wollte Macht über eine Frau und ihre allzeitige Verfügbarkeit“, sagte Kastner. Insofern sei sein Fall vergleichbar mit den Fällen des Belgiers Marc Dutroux oder des Österreichers Wolfgang Priklopil, der Natascha Kampusch acht Jahre lang gefangen hielt.

Im Prozess im Jahr 2009, der von 200 Reportern aus aller Welt verfolgt wurde, lautete die Anklage auf Mord durch Unterlassen, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwere Nötigung, Sklaverei und Blutschande. Das Urteil war wenig überraschend: lebenslange Haft.

Auch als Expertin, die sich intensiv mit Straftätern auseinandersetzen müsse, sei es ihr bei Bekanntwerden des Falles im April 2008 gegangen wie den meisten Menschen, sagte Gutachterin Kastner: „Das kann doch nicht sein. So etwas ist denkunmöglich.“