Berlin (dpa) - Die RTL-Tanzshow „Let's dance“ hat nach Ansicht von Juror Jorge González (53) in Sachen Diversität eine Vorreiterrolle im deutschen Fernsehen.

„Egal, ob Jury, Kandidaten oder Tänzer - wir sind Kosmopoliten. Wir haben alles: schwarz, weiß, gay. Wir haben alle möglichen Länder in der Show vertreten“, sagte er dem Nachrichtenportal „watson“. „Ich habe mich immer gefragt, warum wir noch keinen Diversitypreis gewonnen haben.“

„Ich mache mein Ding“

Nach eigener Darstellung ignoriert er Witzeleien über seine auffälligen Looks in der Show: „Ich mache mein Ding, aber ich weiß, dass das, was ich da darstelle und tue, over the top ist. Ich bin damit ein Unikat, weltweit, nicht nur in Deutschland, und das gehört einfach zu mir.“

Er verwirkliche damit seinen Traum: „Ich bin echt, und was die anderen Leute denken oder sagen, interessiert mich überhaupt nicht.“

