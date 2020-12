Würstchen mit Kartoffelsalat? Bei Startenor Jonas Kaufmann kommt an Heiligabend etwas Besseres auf den Tisch.

München (dpa) - Würstchen sind ein Heiligabendklassiker, mit Kartoffelsalat natürlich - nicht so bei Startenor Jonas Kaufmann. „Bei Würstchen mit Kartoffelsalat würde vermutlich die ganze Familie streiken“, sagte der 51-Jährige dem „Münchner Merkur“.

„Ich bin normalerweise derjenige, der fürs Essen verantwortlich ist. Und das nicht nur an Weihnachten. Einfach weil ich Kochen und Backen liebe.“ An Heiligabend stehe die Familie aber gemeinsam in der Küche, „die bei uns mitten im Wohnzimmer ist. Jeder schnippelt und bereitet vor, damit wir dann ganz gemütlich etwas Schönes essen können.“ Bei Plätzchen und Gebäck hat der gebürtige Münchner einen klaren Favoriten: „Vanillekipferl - und zwar solche, die schon fast zerfallen, bevor sie den Mund erreicht haben.“

© dpa-infocom, dpa:201216-99-710850/3