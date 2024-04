Bloß nicht zu Hause nachmachen: Wie Joko und Klaas sich als Programmchefs von ProSieben machen.

Berlin (dpa) - Nachdem die Entertainer Joko und Klaas bei einer TV-Aktion in Berlin ein großes Feuerwerk in einem Keller abgefackelt haben, warnt ihr Haus-Sender ProSieben mögliche Nachahmer. «Das Feuerwerk im Keller wurde von Profis überwacht. Es sind keine Schäden am Gebäude entstanden. Es gilt ganz klar: Bitte nicht zu Hause nachmachen», sagte ein ProSieben-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur zum Live-Spektakel in der Nacht. Die Berliner Feuerwehr teilte auf dpa-Anfrage mit, es habe «keinen Einsatz» gegeben, «der in Verbindung mit der beschriebenen "Handlung" steht».

Joko und Klaas haben das ProSieben-Programm einmalig für 24 Stunden übernommen. Um Mitternacht zum Sonntag begrüßten die beiden Spaßmacher von einem Dach in Berlin das TV-Publikum. «Ich kann sagen, was ich will. Scheißeeeee - kann ich sagen. Aber ich kann auch sagen: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 24 Stunden "Joko und Klaas gegen ProSieben"», sagte Klaas Heufer-Umlauf (40). Joko Winterscheidt (45) stand auf einer Leiter an einer Dachluke, weil er sich angeblich nicht mit auf das Dach traute.

Danach trug das Duo Feuerwerk in einen Keller auf dem Gelände im Osten der Stadt. Kurz darauf zündeten die beiden, die sich draußen aufhielten, das Feuerwerk. Es war durch Kameraeinstellungen im Keller und von außen mit Blick auf ein Fenster zu sehen, dass Feuerwerk zündete. Es entwickelte sich Rauch. Die beiden zogen dann weiter durch Berlin.

Nach einem Nachtprogramm mit Wiederholungen und Best-of-Sendungen starteten die Entertainer in den Sonntagmorgen mit einer live übertragenen Jogging-Tour quer durch Berlin. «Ich habe ernsthaft Interesse daran, Leute tiefer in mein Privatleben zu lassen», keuchte Joko, während ein Kamerateam auf Rollen die zwei filmte. Am Vormittag folgte eine Clip-Show mit Ausschnitten aus ProSieben-Talkshows der 1990er Jahre. Danach stand eine Art Frühstücksfernsehen auf dem komplett umgekrempelten Programm.

Die Aktion sprach zum Start erwartungsgemäß in erster Linie das jüngere Publikum an. In der für Werbevermarktung wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten den Auftakt ab Mitternacht sehr gute 10,1 Prozent (260 000 Menschen) ein. Im Gesamtpublikum war der Quotenerfolg mit 5,4 Prozent (490 000 Zuschauerinnen und Zuschauer) deutlich überschaubarer. Für die komplette Nacht lagen zunächst keine Zahlen vor.

Den ganzen Programmtag hatten sich die beiden diese Woche bei der Show «Joko und Klaas gegen ProSieben» ergattert. Gewinnen die zwei dort, können sie gewöhnlich am Tag danach 15 Minuten live im Fernsehen zur besten Sendezeit machen, was sie wollen. Was dann auf dem Programm steht, erfährt das TV-Publikum erst live, wenn die Aktion beginnt. Dieses Mal gewannen sie 24 Stunden. Es handelt sich laut Sender um einen einmaligen Preis in der Jubiläumsstaffel.