In Hollywoods Schlammschlacht des Jahres ist Johnny Depp der klare Sieger. Aber nur, weil eine Jury aus Laien entschieden hat.

Keine Frage, Johnny Depp war der Sympathie-Träger in diesem Prozess. Vor Gericht machte er Scherze und glänzte mit Selbstironie. In den sozialen Medien wurde er dafür gefeiert. Amber Heard dagegen blickte meist verbissen zu Richterin und Jury – einer Jury, die in den USA üblicherweise aus Laien besteht. Sie entscheiden, nicht die Richterin oder der Richter.

Dass das ein Problem ist, wurde nun wieder deutlich. Denn die Jury hat nach Sympathie entschieden. Sie haben dem Mann geglaubt, den sie aus Disney-Filmen kennen. Wären für das Urteil Berufsrichter verantwortlich gewesen, wären die Klagen der beiden Streithähne wohl abgewiesen worden. Denn stichfeste Beweise für ihre Vorwürfe konnten beide kaum liefern.

