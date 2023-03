In der «John Wick»-Filmreihe wird Keanu Reeves als ehemaliger Auftragsmörder in immer neue Konflikte verwickelt. Im dritten Teil machen sich die besten Killer der Welt auf die Jagd nach ihm.

Berlin (dpa) - Hollywoodstar Keanu Reeves ist in seiner Paraderolle der letzten Jahre zu sehen. Als ehemaliger Auftragsmörder gerät er in der Action-Saga «John Wick» in zahlreiche Konflikte. Im dritten Teil - am Freitag um 23.05 Uhr auf ProSieben - wird ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, weil er gegen die Gesetze einer weltweiten Verbrecherorganisation verstoßen hat.

Bis der erste Feind angreift, dauert es in «John Wick: Kapitel 3» nur ein paar Minuten. Reeves spielt wieder einen Typen, der ohne Skrupel Schädel spaltet und sich notfalls selbst die Wunden näht. Eigentlich war der Auftragskiller schon im Ruhestand, nach dem Tod seiner Frau kehrte er aber zurück. In den ersten Filmen handelte er sich ordentlich Ärger ein, was er nun zu spüren bekommt.

Kopfgeld von 14 Millionen Dollar

Die Verbrecher haben sich eine eigene Ordnung geschaffen, eigene Hierarchien. Als Wick eines ihrer Mitglieder tötet, wird er ausgeschlossen. Als «Excommunicado» muss er um sein Leben fürchten. Mit einem Kopfgeld von 14 Millionen Dollar auf sich wird er vom Jäger zum Gejagten.

Wick sucht sich Hilfe bei Bekannten und verfolgt einen Plan. Mit dabei sind: die Oscar-Preisträgerinnen Halle Berry und Anjelica Huston, «American Gods»-Darsteller Ian McShane und US-Star Asia Kate Dillon. Reeves flieht auf einem Pferd durch Brooklyn, kämpft auf einem fahrenden Motorrad und in einem Saal aus Glaswänden.

Das Filmteam hat ein Imperium mit gewaltigen Bildern erschaffen. Die Szenen spielen im luxuriösen Hotel, in der nordafrikanischen Wüste, in der New Yorker Unterwelt.

Für Actionfans liefert der Film recht bombastische Szenen, einen höheren Sinn aber sollte man nicht suchen. Mit diesem Rezept hat der Regisseur und frühere Stuntman Chad Stahelski Erfolg. Nach Angaben der betreuenden Presseagentur sahen über 2,4 Millionen Kinozuschauer die ersten drei Kapitel der Filmreihe. Und es geht weiter: «John Wick: Kapitel 4» läuft am 23. März in den deutschen Kinos an.