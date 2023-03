„All of Me“-Sänger John Legend (44) hat verraten, wie er und seine Frau Chrissy Teigen trotz Kleinkindern im Haus ihr Sexleben aufrecht erhalten. In dem Video-Podcast „Call Her Daddy“ schilderte der Grammy-Preisträger das Geheimnis lachend: „Unsere Kinder finden immer einen Weg in unser Zimmer. Also müssen wir die Tür abschließen, wenn wir eine gute Zeit haben wollen.“ Es helfe außerdem, im Familienalltag romantische Gesten einzubauen und sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.

Das seit 2013 verheiratete Paar bespricht immer wieder intime Themen in der Öffentlichkeit. Die Eheleute hatten beispielsweise im Oktober 2020 publik gemacht, dass sie ihr drittes Kind, einen Jungen, in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Anfang dieses Jahres wurden sie schließlich erneut Eltern: Nach Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4) erblickte Esti Maxine Stephens das Licht der Welt.